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Мер Дніпра: “Таких «привітів» у нас вже буде нескінченно”

Сьогодні 11:33
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Борис Філатов показав, як виглядають "снаряди помсти", які скоро полетять в окупантів.

Новости Днепра про Мер Дніпра:

Міський голова Дніпра Борис Філатов показав новенькі снаряди, якими ЗСУ помстяться за нещодавні ракетні удари по Дніпру. 

Новенькі.
Блищать, як к@ц@пьска сльоза.

Тут добрі хлопці з «Укроборонпрому», що налагодили нове виробництво 152 и 122 калібрів, запропонували після обстрілів Дніпра допомогу.

Кажуть: «Давай зробимо добру традицію, кожного разу відповідати особисто».

Ловить, падлюки.
Нове виробництво УОП.

І таких «привітів» у нас вже буде нескінченно…

Помстимося.

Ну і вже крилата фраза.

Новости Днепра про Мер Дніпра:

 

Зазначимо, що Укроборонпром нещодавно заявив, що налагодив виробництво власних артилерійських снарядів. Тому привітів дійсно буде багато. 

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