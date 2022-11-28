Мер Дніпра: “Таких «привітів» у нас вже буде нескінченно”

Міський голова Дніпра Борис Філатов показав новенькі снаряди, якими ЗСУ помстяться за нещодавні ракетні удари по Дніпру.
Новенькі.
Блищать, як к@ц@пьска сльоза.
Тут добрі хлопці з «Укроборонпрому», що налагодили нове виробництво 152 и 122 калібрів, запропонували після обстрілів Дніпра допомогу.
Кажуть: «Давай зробимо добру традицію, кожного разу відповідати особисто».
Ловить, падлюки.
Нове виробництво УОП.
І таких «привітів» у нас вже буде нескінченно…
Помстимося.
Ну і вже крилата фраза.
Зазначимо, що Укроборонпром нещодавно заявив, що налагодив виробництво власних артилерійських снарядів. Тому привітів дійсно буде багато.
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