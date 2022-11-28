Мер Дніпра: “Таких «привітів» у нас вже буде нескінченно”

Борис Філатов показав, як виглядають "снаряди помсти", які скоро полетять в окупантів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов показав новенькі снаряди, якими ЗСУ помстяться за нещодавні ракетні удари по Дніпру.

Новенькі.

Блищать, як к@ц@пьска сльоза. Тут добрі хлопці з «Укроборонпрому», що налагодили нове виробництво 152 и 122 калібрів, запропонували після обстрілів Дніпра допомогу. Кажуть: «Давай зробимо добру традицію, кожного разу відповідати особисто». Ловить, падлюки.

Нове виробництво УОП. І таких «привітів» у нас вже буде нескінченно… Помстимося.

Ну і вже крилата фраза.

Зазначимо, що Укроборонпром нещодавно заявив, що налагодив виробництво власних артилерійських снарядів. Тому привітів дійсно буде багато.

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