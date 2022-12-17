Мер Дніпра розповів, як живе під час відключень світла: туристична плита на кухні та згорілий ліфт

Міський голова Дніпра розповів, як живе під час відключень світла.

За словами Бориса Філатова, під час останнього блекауту його будинок теж майже на добу залишився без світла.

Коли ви пишете, «Борисе Альбертовичу, у нас в будинку вже доба немає світла», то ви повинні розуміти, що у Бориса Альбертовича, який проживає по вулиці Архітектора Дольника (колишня Шаумяна) теж включили світло о восьмій ранку з копійками. Через 23 з половиною години після вимкнення, – написав Філатов.

Крім цього, за словами мера, у будинку згорів ліфт, через перепади напруги.

І через перепади напруги прилади та побутова техніка іноді виходять з ладу. Звичайно, ліфт можна полагодити, але який у цьому сенс? Щоб знову згорів від нових перепадів? – написав він.

Мер зазначив, що на випадок відключення світла в нього є запас води в туалеті та туристична газова плитка не кухні.

Звичайно, що Борис Альбертович може дозволити собі генератор і старлінк, але не тому, що він – особливий, а тому що йому потрібно бути на зв’язку цілодобово. У ваших інтересах. А ще у Бориса Альбертовича на кухні стоїть газова туристична плита, у кожній туалетній кімнаті ємність з водою, а в кожній спальні по ліхтарику на тумбочці біля ліжка, – зазначив міський голова.

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