Мер Дніпра розповів, як живе під час відключень світла: туристична плита на кухні та згорілий ліфт

За словами Бориса Філатова, під час останнього блекауту його будинок теж майже на добу залишився без світла.
Коли ви пишете, «Борисе Альбертовичу, у нас в будинку вже доба немає світла», то ви повинні розуміти, що у Бориса Альбертовича, який проживає по вулиці Архітектора Дольника (колишня Шаумяна) теж включили світло о восьмій ранку з копійками. Через 23 з половиною години після вимкнення, – написав Філатов.
Крім цього, за словами мера, у будинку згорів ліфт, через перепади напруги.
І через перепади напруги прилади та побутова техніка іноді виходять з ладу. Звичайно, ліфт можна полагодити, але який у цьому сенс? Щоб знову згорів від нових перепадів? – написав він.
Мер зазначив, що на випадок відключення світла в нього є запас води в туалеті та туристична газова плитка не кухні.
Звичайно, що Борис Альбертович може дозволити собі генератор і старлінк, але не тому, що він – особливий, а тому що йому потрібно бути на зв’язку цілодобово. У ваших інтересах. А ще у Бориса Альбертовича на кухні стоїть газова туристична плита, у кожній туалетній кімнаті ємність з водою, а в кожній спальні по ліхтарику на тумбочці біля ліжка, – зазначив міський голова.
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