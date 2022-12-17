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  • Мер Дніпра розповів, як живе під час відключень світла: туристична плита на кухні та згорілий ліфт

Мер Дніпра розповів, як живе під час відключень світла: туристична плита на кухні та згорілий ліфт

Сьогодні 15:28
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Міський голова Дніпра розповів, як живе під час відключень світла.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, як живе під час відключень світла: туристична плита на кухні та згорілий ліфт

За словами Бориса Філатова, під час останнього блекауту його будинок теж майже на добу залишився без світла.

Коли ви пишете, «Борисе Альбертовичу, у нас в будинку вже доба немає світла», то ви повинні розуміти, що у Бориса Альбертовича, який проживає по вулиці Архітектора Дольника (колишня Шаумяна) теж включили світло о восьмій ранку з копійками. Через 23 з половиною години після вимкнення, – написав Філатов.

Крім цього, за словами мера, у будинку згорів ліфт, через перепади напруги.

І через перепади напруги прилади та побутова техніка іноді виходять з ладу. Звичайно, ліфт можна полагодити, але який у цьому сенс? Щоб знову згорів від нових перепадів? – написав він.

Мер зазначив, що на випадок відключення світла в нього є запас води в туалеті та туристична газова плитка не кухні.

Звичайно, що Борис Альбертович може дозволити собі генератор і старлінк, але не тому, що він – особливий, а тому що йому потрібно бути на зв’язку цілодобово. У ваших інтересах. А ще у Бориса Альбертовича на кухні стоїть газова туристична плита, у кожній туалетній кімнаті ємність з водою, а в кожній спальні по ліхтарику на тумбочці біля ліжка, – зазначив міський голова.

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Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, як живе під час відключень світла: туристична плита на кухні та згорілий ліфтУкраїнська

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