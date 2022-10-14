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  • Мер Дніпра розповів, у якому зараз стані пес Крим, чиї господарі загинули під час ракетної атаки

Мер Дніпра розповів, у якому зараз стані пес Крим, чиї господарі загинули під час ракетної атаки

Сьогодні 14:05
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Пес Крим, який вижив після ракетного удару 29 вересня та втратив свою сім'ю, досі оговтується від пережитого.
Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, у якому зараз стані пес Крим, чиї господарі загинули під час ракетної атаки

Зараз пес Крим під наглядом в КП Зооконтроль

Про це міський голова Дніпра розповів в ефірі телеканалу ДніпроTV. 

За його словами, старий пес досі до кінця не оговтався після пережитого. У нього серйозні проблеми з серцем, міські ветеринари хочуть спочатку вилікувати його, а потім займатися подальшою реабілітацією. Крим дуже лякливий, він часто кидається на чужих тварин і людей, бо боїться їх. 

Також у цього собаки проблеми з психікою. Він лякається та кидається на чужих тварин та людей, він боїться. Я особисто переймаюся за нього. Наші спеціалісти з ним пораються, після лікування ми обов’язково повідомимо про його стан”, – додав Філатов.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня ворожа ракета упала на приватний будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся сім’я – бабуся, мама та двоє дітей. Чудом вижив старий пес Крим, якого знайшли рятувальники на руїнах будинку. Історія старого собаки розчулила весь світ, що сотні людей хотіли забрати Крима собі.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, у якому зараз стані пес Крим, чиї господарі загинули під час ракетної атаки

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Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, у якому зараз стані пес Крим, чиї господарі загинули під час ракетної атакиУкраїнська Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, у якому зараз стані пес Крим, чиї господарі загинули під час ракетної атакиРусский

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