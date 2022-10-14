Мер Дніпра розповів, у якому зараз стані пес Крим, чиї господарі загинули під час ракетної атаки

Про це міський голова Дніпра розповів в ефірі телеканалу ДніпроTV.
За його словами, старий пес досі до кінця не оговтався після пережитого. У нього серйозні проблеми з серцем, міські ветеринари хочуть спочатку вилікувати його, а потім займатися подальшою реабілітацією. Крим дуже лякливий, він часто кидається на чужих тварин і людей, бо боїться їх.
Також у цього собаки проблеми з психікою. Він лякається та кидається на чужих тварин та людей, він боїться. Я особисто переймаюся за нього. Наші спеціалісти з ним пораються, після лікування ми обов’язково повідомимо про його стан”, – додав Філатов.
Нагадаємо, у ніч на 29 вересня ворожа ракета упала на приватний будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся сім’я – бабуся, мама та двоє дітей. Чудом вижив старий пес Крим, якого знайшли рятувальники на руїнах будинку. Історія старого собаки розчулила весь світ, що сотні людей хотіли забрати Крима собі.
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