Ця зухвала атака забрала життя 46 чоловік. 80 містян отримали травми.
Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Під час її проведення на місці трагедії знайшли велику суму грошей в іноземній валюті.
Про це написав мер Дніпра Борис Філатов.
І зазначив, що ніхто не сховав ці гроші, не привласнив, тому власники можуть їх забрати.
І про дивовижне. На місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Сума, валюта, упаковка не розголошуються (хоча, звичайно, мені, наприклад, всі подробиці відомі). Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції. Якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті. Цей народ перемогти не можна, – написав Борис Філатов.
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