Мер Дніпра розповів, коли в місті дадуть воду та тепло

Міський голова Дніпра розповів про ситуацію в місті на даний момент.

За його словами, комунальники продовжують відновлювати інфраструктуру. У Дніпрі запустили всі насосні станції водоканалу, тому воду можна очікувати вже в найближчі години. На лівому березі вона вже є, а на правому скоро повинна з’явитися.

Місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берегу вже з водою. На правому очікуємо її подачу десь у найближчі години. Зрозумійте: зараз водоканал подає воду за регламентом – так, щоб уникнути гідроударів в мережі, – уточнив Філатов.

Філатов зазначив, що всі котельні правого берега відновили роботу, а на лівому опалення є в тих будинках, які заживлені від ТЕС.

Тепло. Всі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС, – написав Філатов.

Стабільні тепло- та водопостачання можна очікувати десь після 20:00.

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