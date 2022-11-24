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Мер Дніпра розповів, коли в місті дадуть воду та тепло

Сьогодні 18:55
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Міський голова Дніпра розповів про ситуацію в місті на даний момент.
Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, коли в місті дадуть воду та тепло

Такі черги за водою були зранку.

За його словами, комунальники продовжують відновлювати інфраструктуру. У Дніпрі запустили всі насосні станції водоканалу, тому воду можна очікувати вже в найближчі години. На лівому березі вона вже є, а на правому скоро повинна з’явитися.
 
Місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берегу вже з водою. На правому очікуємо її подачу десь у найближчі години. Зрозумійте: зараз водоканал подає воду за регламентом – так, щоб уникнути гідроударів в мережі, – уточнив Філатов.
 
Філатов зазначив, що всі котельні правого берега відновили роботу, а на лівому опалення є в тих будинках, які заживлені від ТЕС.
 
Тепло. Всі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС, – написав Філатов.
 
Стабільні тепло- та водопостачання можна очікувати десь після 20:00.
 
Що стосується світла, то половина Дніпра вже з електропостачанням. Нагадаємо, в ДТЕК пояснили, чому деякі райони Дніпра досі без світла.

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Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, коли в місті дадуть воду та теплоУкраїнська Новости Днепра про Мер Дніпра розповів, коли в місті дадуть воду та теплоРусский

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