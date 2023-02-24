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Мер Дніпра про річницю вторгнення рф: “Наші лікарі – найкращі, а сантехніка чи електрика не потрібно шукати тижнями”

Сьогодні 13:46
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Сьогодні рівно рік з того моменту, коли росіяни почали повномасштабну загарбницьку війну проти України.

Новости Днепра про Мер Дніпра про річницю вторгнення рф:

На жаль, за цей час багато українців втратили домівки та були змушені тікати – хтось в інші регіони, хтось за кордон.

Але ми об’єдналися та вистояли. Сьогодні Україна бореться, а скоро переможе.

Цей рік для кожного був складним, у кожного є що сказати. Своїми думками про річницю вторгнення поділився і мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, війна розкрила нам очі на те, що ми або не могли оцінити, або переоцінювали. Це стосуються нашої медицини, стоматології зокрема, сфери послуг та взагалі менталітету українців.

Ми завжди думали, що десь в Європі це все краще, але ні – вдома, в Україні, набагато краще.

Війна розкрила нам очі на те, що ми або не могли оцінити, або переоцінювали. Наприклад, виїхавши до Європи, ми дізналися, що наші лікарі – найкращі. І щоб потрапити зі соплями до лікаря, не варто чекати в черзі місяцями, а просто зателефонувати до амбулаторії на районі. А ще, саме в Україні – класна стоматологія, яка не коштує десятки тисяч доларів. Що з Приват24 та Mono зручно та безпечно, а більшість західних банківських продуктів безнадійно відстала від наших українських інновацій. Що є «Дія». Просто Дія. Слово з трьох літер, які так багато означають. Що у нас найсмачніші та найдешевші ресторани і що там найкраще обслуговування. Що сантехніка чи електрика не потрібно шукати тижнями. Що «золоті руки» – це про наших майстрів манікюру та перукарів. Що звичайна кравчиня – це геніально. І що тільки наші пацани можуть зробити нормальний ремонт у квартирі. Що ми – розумні, працьовиті та рукасті люди, – написав мер Дніпра.

Повністю допис міського голови читайте нижче:

Новости Днепра про Мер Дніпра про річницю вторгнення рф:

Новости Днепра про Мер Дніпра про річницю вторгнення рф:

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський звернувся до українців у річницю війни

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