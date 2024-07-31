Мер Дніпра пояснив, чому місто не може живитися від генератора, коли немає світла

За словами Бориса Філатова, він часто чує нарікання на те, що разом зі світлом в домівках жителів Дніпра пропадає вода. Чому так стається міський голова пояснив в інтерв’ю “РБК Україна”.
Я багато спілкуюсь з людьми, на жаль, іноді у них не корелюються базові речі. Вони не можуть зв’язати між собою відсутність електропостачання з відсутністю води та відсутністю опалення. Але якщо немає електропостачання, тоді не працюють насоси. Якщо не працюють насоси, то немає води, а якщо не працюють насоси, немає води, а вода – це теплоносій, то немає опалення. Логічно, – зазначає Філатов.
Як пояснює Філатов, електрики працюють підвищувальні насосні станції, вся решта іншого обладнання.
Друге, на жаль, у наших співгромадян є така ілюзія, що все можна втримати на генераторі. Я не хочу зараз читати дуже довгі лекції стосовно того, як працює комунальне господарство, що таке висока сторона, що таке низька сторона, але скажімо так, є таке обладнання, яке неможливо втримати генераторами, якщо це не генератори з якимись просто колосальними мегаваттами, – роз’яснює мер.
Наразі для підтримання всієї критичної інфраструктури в Дніпрі працює десь близько 300 генераторів.
Але якщо порахувати, що ці всі генератори будуть працювати, уявіть собі, що це 30 тонн дизельного пального на годину. Де взяти стільки пального, я вже не кажу про те, скільки це коштує. Це перша проблема. Інша проблема полягає в тому, що під час мобілізації і під час демографічної кризи, яка фактично є в нашій країні, немає достатньо людей, хто би ці генератори обслуговував, міняв масло, фільтри, вимикав, вмикав – це просто величезна купа обладнання, яке потребує постійного обслуговування. Тому я хотів би, щоб ми як відповідальні громадяни уявляли собі, що неможливо під час постійних обстрілів та блекаутів втримати на генераторах систему мільйонного міста, і не мільйонного також, – наголосив Філатов.
Нагадаємо, раніше мер Дніпра закликав містян готуватися до складної зими.
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