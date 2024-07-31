Мер Дніпра пояснив, чому місто не може живитися від генератора, коли немає світла

Філатов пояснив, чому не місто не може повністю жити на генераторах.

За словами Бориса Філатова, він часто чує нарікання на те, що разом зі світлом в домівках жителів Дніпра пропадає вода. Чому так стається міський голова пояснив в інтерв’ю “РБК Україна”.

Я багато спілкуюсь з людьми, на жаль, іноді у них не корелюються базові речі. Вони не можуть зв’язати між собою відсутність електропостачання з відсутністю води та відсутністю опалення. Але якщо немає електропостачання, тоді не працюють насоси. Якщо не працюють насоси, то немає води, а якщо не працюють насоси, немає води, а вода – це теплоносій, то немає опалення. Логічно, – зазначає Філатов.

Як пояснює Філатов, електрики працюють підвищувальні насосні станції, вся решта іншого обладнання.

Друге, на жаль, у наших співгромадян є така ілюзія, що все можна втримати на генераторі. Я не хочу зараз читати дуже довгі лекції стосовно того, як працює комунальне господарство, що таке висока сторона, що таке низька сторона, але скажімо так, є таке обладнання, яке неможливо втримати генераторами, якщо це не генератори з якимись просто колосальними мегаваттами, – роз’яснює мер.

Наразі для підтримання всієї критичної інфраструктури в Дніпрі працює десь близько 300 генераторів.

Але якщо порахувати, що ці всі генератори будуть працювати, уявіть собі, що це 30 тонн дизельного пального на годину. Де взяти стільки пального, я вже не кажу про те, скільки це коштує. Це перша проблема. Інша проблема полягає в тому, що під час мобілізації і під час демографічної кризи, яка фактично є в нашій країні, немає достатньо людей, хто би ці генератори обслуговував, міняв масло, фільтри, вимикав, вмикав – це просто величезна купа обладнання, яке потребує постійного обслуговування. Тому я хотів би, щоб ми як відповідальні громадяни уявляли собі, що неможливо під час постійних обстрілів та блекаутів втримати на генераторах систему мільйонного міста, і не мільйонного також, – наголосив Філатов.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра закликав містян готуватися до складної зими.

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