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Мер Дніпра повідомив, що в місті з’явився проспект Лесі Українки

Сьогодні 12:28
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У Дніпрі з'явився проспект Лесі Українки.

Новости Днепра про Мер Дніпра повідомив, що в місті з'явився проспект Лесі Українки

Про це розповів міський голова Дніпра на своїй сторінці на фейсбук.

Сьогодні 16 листопада, відбувалася чергова сесія міськради, під час якої депутати проголосували за дерусифікацію низки вулиць.

Зокрема, у Дніпрі з’явилася вулиця Незламна та Олександра Кукурби. Це український льотчик-штурмовик, який знищив немало російської техніки та загинув в бою.

Крім цього, у Дніпрі тепер є проспект Лесі Українки. Раніше повідомлялося, що проспект Пушкіна планують перейменувати. Тепер це сталося офіційно.

З’явився також сквер Максима Семенова – дніпровського активіста, який помер на російсько-українській війні.

Максим загинув в боротьбі з рашиськими загарбниками.
Він був людиною, яка могла доволі жорстко критикувати міськраду. Але при цьому завжди давати слушні та дієві поради. Без дешевих маніпуляцій і порожнього хайпу. Ми пам’ятатимемо тебе, Максиме.
Ти був гідною та світлою людиною.
Без падлючости, – зазначив Філатов.

 

Новости Днепра про Мер Дніпра повідомив, що в місті з'явився проспект Лесі Українки

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Новости Днепра про Мер Дніпра повідомив, що в місті з'явився проспект Лесі УкраїнкиУкраїнська

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