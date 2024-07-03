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Мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загиблі

Сьогодні 10:55
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У Дніпрі є загиблі через ранкову ракетну атаку.

Новости Днепра про Мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загиблі

У Дніпрі внаслідок ранкової російської атаки є загиблі, повідомив міський голова Філатов.

На жаль, є загиблі цивільні, – написав Філатов у своєму тг-каналі. 

Більш детальна інформація буде згодом. 

Нагадаємо, зранку 3 липня у Дніпрі пролунало з десяток вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА та ракет в бік міста. 

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Новости Днепра про Мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загибліУкраїнська

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