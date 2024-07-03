Мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загиблі

У Дніпрі є загиблі через ранкову ракетну атаку.

У Дніпрі внаслідок ранкової російської атаки є загиблі, повідомив міський голова Філатов.

На жаль, є загиблі цивільні, – написав Філатов у своєму тг-каналі.

Більш детальна інформація буде згодом.

Нагадаємо, зранку 3 липня у Дніпрі пролунало з десяток вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА та ракет в бік міста.

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