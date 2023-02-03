Мер Дніпра назвав нову суму компенсації мешканцям зруйнованого будинку на Перемозі

Міський голова Дніпра озвучив попередню суму компенсації, яку отримають мешканці будинку на Перемозі, у який 14 січня влучила ракета.

Про це мер Дніпра Борис Філатов повідомив в себе на Facebook.

За його словами, постраждалі отримають більше 2 мільйонів гривень грошової компенсації. Сьогодні на засіданні обласної ради депутати прийняли рішення про виділення 97 мільйонів гривень для допомоги потерпілим.

Крім цього, раніше підприємці зібрали більше 100 мільйонів для людей, які постраждали під час ракетного удару.

Такої матеріальної підтримки постраждалим немає в жодній іншій територіальній громаді України. Тому що Дніпро – це сила, – написав Філатов.

Зазначимо, раніше Монобанк оголосив благодійний збір для людей, які постраждали або втратили житло під час атаки по багатоповерхівці на Перемозі. Українцям вдалося зібрати 103 мільйони гривень.

Нагадаємо, під час ракетного удару 14 січня загинуло 46 людей, ще більше 80 отримали поранення. За попередніми даними, мешканці близько ста квартир залишилися без житла. Остаточні дані пообіцяли назвати згодом.

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