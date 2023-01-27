Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на останні заяви Орбана про Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів в Будапешті зустріч із журналістами, де назвав Україну «нічийною землею» і порівняв її з Афганістаном.

Він заявив, що мета росії — перетворити Україну на «некеровану руїну», щоб захід не міг заявити про неї. як про «приз». Він вважає, що рф досягла успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як й Афганістан, є «нічийною землею».

На цю заяву відреагував мер Дніпра Борис Філатов.

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