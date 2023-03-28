Медики продавали безкоштовні ліки: голова ДніпроОВА анонсував кадрові “чистки” в лікарнях

У Дніпропетровській області перевірять лікарні.

У вівторок, 28 березня, в одному із медичних закладів області проводилися обшуки. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пояснив причину.

Як виявилося, лікарів кардіологічного центру підозрюють в шахрайстві. Керівництво одного із закладів продавало пацієнтам ліки, які надані державою безкоштовно. Саме тому силовики провели обшуки.

Лисак зазначив, що минулого місяця попередив медиків і запропонував працювати чесно.

Нагадав, що у нас є безкоштовні для пацієнтів медичні послуги та медикаменти. Вони оплачуються НСЗУ. За них брати кошти ЗАБОРОНЕНО. На жаль, не всі це почули. В одному з медичних закладів області правоохоронці викрили шахрайську схему. Керівництво лікарні спільно з комерційними структурами організувало бізнес на продажі пацієнтам медичних препаратів, які надані державою безкоштовно, – зазначив очільник ОВА.

У зв’язку з цим, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак анонсував кадрові зміни в системі охорони здоров`я області та перевірку низки медичних закладів. А стосовно медиків, яких підозрюють в шахрайстві, вже відкрито кримінальне провадження.

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