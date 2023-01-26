Медики констатували смерть: у Дніпрі на Донецькому шосе Mercedes збив жінку

Там Mercedes збив жінку.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце події оперативно прибули медики, однак врятувати постраждалу не вдалось. Працівники швидкої констатували смерть.
За попередньою інформацією, водій не побачив постраждалу через погану видимість на дорозі. Наразі невідомо, переходила жінка дорогу в зазначеному для цього місці, чи ні.
Усі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
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