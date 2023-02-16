Медведчук вигадав “план Б” по захопленню України: Данілов розкрив подробиці

Олексій Данілов заявив, що Медведчук підготував план для Росії по захопленню України.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів ВВС Україна.

За словами Данілова, зрадник Медведчук приніс Путіну “План Б” по захопленню України, адже росіяни зрозуміли, що повністю територію України вони окупувати не зможуть. Зараз в РФ намагаються провернути так званий “корейський варіант”, коли з’явиться “дві України”.

Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник, – уточнив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що проросійські політики, які досі залишаються в Україні думають над тим, як провернути цей план. Наразі Росія пробує захопити Донецьку та Луганську області разом із сухопутним коридором в Крим, щоб потім створити другу Україну.

В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні, – каже Данілов.

Конкретних прізвищ Данілов не назвав, але натякнув, що цим займається керівництво забороненої ОПЗЖ.

Нагадаємо, Медведчука затримали навесні, коли він намагався втекти з України. У кінці травня його обміняли на воїнів Азову та інших полонених українців.