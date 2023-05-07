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Мають дуже болючу отруту: на Дніпропетровщині помітили тарантула

Сьогодні 17:03
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У селі Макорти, що в Криворізькому районі Дніпропетровської області, помітили величезного тарантула.

Новости Днепра про Мають дуже болючу отруту: на Дніпропетровщині помітили тарантула

Знімками павука поділилася місцева мешкана Олена Юдіна на Facebook-сторінці “Природа Криворіжжя”. Вона зустріла його біля річки Саксагань.

На знімку, яким поділилася жінка, можна побачити Південноросійського тарантула, більш відомого як мизгир. Виглядає він дещо лякаюче, особливо для людей з арахнофобією – страхом членистоногих. Проте якщо ви зустрінете такого “монстра” особисто, то боятися не варто. Не панікуйте і не турбуйте павука, і тоді він не завдасть вам шкоди. 

Отрута мизгира дуже болюча, проте не смертельна. На жертву цього павука після укусу чекає місцевий набряк, іноді запаморочення, зниження тиску, порушення серцевого ритму та оніміння кінцівок. А ось у алергіків може підвищитися температура, боліти горло і навітьстатися анафілактичний шок.

Такі тарантули водяться у полях, садах, городах, на березі річок та інших місцях з м’яким ґрунтом.

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Новости Днепра про Мають дуже болючу отруту: на Дніпропетровщині помітили тарантулаУкраїнська Новости Днепра про Мають дуже болючу отруту: на Дніпропетровщині помітили тарантулаРусский

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