Має татуювання у вигляді черепу: у Дніпрі розшукують неповнолітніх брата з сестрою

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Відомо, що вони – брат і сестра.
Вчора, 1 липня, пішли з місця мешкання, що знаходиться в місті Підгородне, та станом на ранок вівторка 2 липня місце їх перебування невідоме.
Прикмети Кирила: зріст 170 см, коротке русяве волосся. Особливі прикмети: На руці має татуювання у вигляді черепу.
Прикмети Вероніки: зріст 158 см, середньої статури, чорне коротке волосся. Була одягнена: світло жовті шорти та блакитну футболку.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кирила Каліти та Вероніки Фірсової, повідомляйте за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі понад тиждень розшукують 45-річного Віталія Затернянського. Також, досі тривають пошуки 88-річної Любові Панасівни Рибалки, яка пішла з дому декілька днів тому та досі не повернулася.
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