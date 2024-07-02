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Має татуювання у вигляді черепу: у Дніпрі розшукують неповнолітніх брата з сестрою

Сьогодні 09:50
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Поліція Дніпра розшукує 17-річного Кирила Каліту та 13-річну Вероніку Фірсову.

Новости Днепра про Має татуювання у вигляді черепу: у Дніпрі розшукують неповнолітніх брата з сестрою

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Відомо, що вони – брат і сестра.

Вчора, 1 липня, пішли з місця мешкання, що знаходиться в місті Підгородне, та станом на ранок вівторка 2 липня місце їх перебування невідоме.

Прикмети Кирила: зріст 170 см, коротке русяве волосся. Особливі прикмети: На руці має татуювання у вигляді черепу. 

Прикмети Вероніки: зріст 158 см, середньої статури, чорне коротке волосся. Була одягнена: світло жовті шорти та блакитну футболку. 

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кирила Каліти та Вероніки Фірсової, повідомляйте за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі понад тиждень розшукують 45-річного Віталія Затернянського. Також, досі тривають пошуки 88-річної Любові Панасівни Рибалки, яка пішла з дому декілька днів тому та досі не повернулася. 

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Новости Днепра про Має татуювання у вигляді черепу: у Дніпрі розшукують неповнолітніх брата з сестроюУкраїнська Новости Днепра про Має татуювання у вигляді черепу: у Дніпрі розшукують неповнолітніх брата з сестроюРусский

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