Має коротке волосся: у Кривому Розі розшукують 12-річну дівчинку

Поліція Кривого Рогу розшукує 12-річну Карину Голенко.

У Кривому Розі зникла 12-річна дівчина.

Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

13 серпня близько 17:00 Карина Голенко вийшла з дому. Станом на 09:00 14 серпня місце її перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 165 см, худорлявої статури, коротке волосся.

Була одягнена: джинсові шорти, рожеву кофту. Мала при собі коричневу сумку.

Якщо ви володієте будь-якою інформацію про можливе місцезнаходження 12-річної Карини Голенко повідомляйте у поліцію за телефонами: 096-119-58-30, 067-568-90-99, 102.

Нагадаємо, у Кам’янському зник 9-річний хлопчик.

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