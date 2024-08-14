Має коротке волосся: у Кривому Розі розшукують 12-річну дівчинку

У Кривому Розі зникла 12-річна дівчина.
Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
13 серпня близько 17:00 Карина Голенко вийшла з дому. Станом на 09:00 14 серпня місце її перебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 165 см, худорлявої статури, коротке волосся.
Була одягнена: джинсові шорти, рожеву кофту. Мала при собі коричневу сумку.
Якщо ви володієте будь-якою інформацію про можливе місцезнаходження 12-річної Карини Голенко повідомляйте у поліцію за телефонами: 096-119-58-30, 067-568-90-99, 102.
Нагадаємо, у Кам’янському зник 9-річний хлопчик.
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