Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Має ім’я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

Має ім’я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

Сьогодні 20:08
просмотров

У Дніпрі у сквері "Прибережному" оселився сріблястий мартин Джонні.

Новости Днепра про Має ім'я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

Ця чайка у 2,5 рази більша за своїх пернатих родичів. Більше мартинів сріблястих у цій місцевості немає.

Про це повідомляє dnepr.info.

Місцеві рибаки навіть дали чайці ім’я – Джонні – на честь головного героя повісті Баха “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон”. І, що дивує, птаха відгукується на нього.

Крім того, місцеві рибаки підгодовують чайку – дають їй рибу з рук.

Новости Днепра про Має ім'я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

Новости Днепра про Має ім'я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

Зазначимо, що сріблястий мартин — це найчисленніший вид мартинів на морському побережжі Європи. На внутрішніх водоймищах птахи гніздуються нечасто. Вони будують гнізда на скелястих обривах і в піщаних дюнах.

Новости Днепра про Має ім'я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нутрія з яхт-клубу пропливла 3 км та оселилась у сквері “Прибережному”.

Читайте також:

Новости Днепра про Має ім'я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині в авто під час руху загорівся газовий балон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:07
    На Дніпропетровщині в авто під час руху загорівся газовий балон

    Сьогодні, 9 листопада, о 09:21 на лінію «101» повідомили, що…

    Снаряд прилетів прямо у житловий будинок: росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:26
    Снаряд прилетів прямо у житловий будинок: росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинув чоловік

    Сьогодні пообіді російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину.

    “А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:34
    “А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро

    Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

    Пропрацював 30 років на “ДніпроАзоті”: у Кам’янському попрощалися з загиблим нацгвардійцем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    Пропрацював 30 років на “ДніпроАзоті”: у Кам’янському попрощалися з загиблим нацгвардійцем

    На Донеччині загинув боєць з Дніпропетровщини.

    Наверх