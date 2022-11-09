Має ім’я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

У Дніпрі у сквері "Прибережному" оселився сріблястий мартин Джонні.

Ця чайка у 2,5 рази більша за своїх пернатих родичів. Більше мартинів сріблястих у цій місцевості немає.

Про це повідомляє dnepr.info.

Місцеві рибаки навіть дали чайці ім’я – Джонні – на честь головного героя повісті Баха “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон”. І, що дивує, птаха відгукується на нього.

Крім того, місцеві рибаки підгодовують чайку – дають їй рибу з рук.

Зазначимо, що сріблястий мартин — це найчисленніший вид мартинів на морському побережжі Європи. На внутрішніх водоймищах птахи гніздуються нечасто. Вони будують гнізда на скелястих обривах і в піщаних дюнах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нутрія з яхт-клубу пропливла 3 км та оселилась у сквері “Прибережному”.

Читайте також:

Українська

Автор: