Мати-качка з каченятами, яких помітили у Дніпрі, вже пройшли півміста

Качину родину тепер помітили на проспекті Дмитра Яворницького

Про це повідомили свідки у місцевих Telegram-каналах Дніпра та знову зафіксували пернатих на відеокамеру.

Щоправда, тепер на відео видно лише двох каченят.

За попередньою інформацією від очевидців, одне з них впало у каналізаційну яму, після чого небайдужі викликали службу для порятунку малечі.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у центрі Дніпра качина родина вийшла на ранкову прогулянку. Минулого місяця також були помічені дві родини качок – на Кельнському бульварі та на проспекті Героїв.

Читайте також:

Українська

Автор: