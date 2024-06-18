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Мати-качка з каченятами, яких помітили у Дніпрі, вже пройшли півміста

Сьогодні 09:44
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Качину родину тепер помітили на проспекті Дмитра Яворницького

Про це повідомили свідки у місцевих Telegram-каналах Дніпра та знову зафіксували пернатих на відеокамеру.

Щоправда, тепер на відео видно лише двох каченят. 

За попередньою інформацією від очевидців, одне з них впало у каналізаційну яму, після чого небайдужі викликали службу для порятунку малечі.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у центрі Дніпра качина родина вийшла на ранкову прогулянку. Минулого місяця також були помічені дві родини качок – на Кельнському бульварі та на проспекті Героїв.

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Новости Днепра про Мати-качка з каченятами, яких помітили у Дніпрі, вже пройшли півмістаУкраїнська

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