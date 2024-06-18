Мати-качка з каченятами, яких помітили у Дніпрі, вже пройшли півміста

Про це повідомили свідки у місцевих Telegram-каналах Дніпра та знову зафіксували пернатих на відеокамеру.
Щоправда, тепер на відео видно лише двох каченят.
За попередньою інформацією від очевидців, одне з них впало у каналізаційну яму, після чого небайдужі викликали службу для порятунку малечі.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у центрі Дніпра качина родина вийшла на ранкову прогулянку. Минулого місяця також були помічені дві родини качок – на Кельнському бульварі та на проспекті Героїв.
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