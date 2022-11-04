Матраци знову запалали: у Дніпрі невідомі підпалили спортивний майданчик

Сьогодні з настанням темряви невідомі підпалили спортивний майданчик на території гімназії № 138, що на ж/м Лівобережний-3. Тут підлітки давно влаштували собі імпровізовану «тренажерну залу».

Про це повідомляють у соцмережах.

Діти позносили до турніків старі матраци, аби було безпечно стрибати. Кожного дня хлопці приходили сюди позайматися спортом, послухати музику та поспілкуватися.

Іноді на майданчику було доволі гучно. Це ймовірно не подобалося мешканцям навколишніх будинків. Місцеві пабліки повідомляли, що сьогодні вдень хлопців розігнав невідомий чоловік, він лаявся та погрожував дітлахам, а потім підпалив їхнє «спортивне приладдя».

Але тоді полум’я швидко згасло.

Увечері, після відключення вуличного освітлення, матраци знову запалали.

Пожежа на території школи була доволі сильною, спортивний майданчик вигорів вщент та була загроза, що полум’я перекинеться на подвір’я будинків.

Хто у такий спосіб вирішив помститися дітям, наразі невідомо.

Крім того, повідомляють пр задимлення на Лівобережному-3.

Читайте також:

Українська

Автор: