Масштабний захід: у німецькому місті планують провести День Дніпра

У Німеччині в місті Кельн проведуть масштабний День Дніпра.

День Дніпра у німецькому Кельні планують провести наприкінці серпня. За словами заступника міського голови, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Володимира Міллера, це буде великий масштабний захід, на якому виступить Дніпропетровський камерний оркестр «Пори року. Також там буде виставка відомого скульптора, який працював у Дніпрі та Німеччині та вуличний ярмарок з дніпровськими цікавинками у мистецтві, культурі, стравах тощо.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Нагадаємо, що у 2022 році між Дніпром та Кельном вже було укладено угоду про партнерство. А 19 червня 2024 року на 52-й сесії міськради депутати затвердили повноцінне та безстрокове партнерство між містами. Це відкриває нові можливоссті для повоєнного відновлення України.

«Наприкінці 2022-го між Дніпром та Кельном вже було укладено угоду про партнерство. Сьогодні ми проголосували рішення, яке підвищує рівень нашого партнерства з містом Кельн до стадії партнерство-побратимство. Кельн також проголосував відповідне рішення у своєму парламенті 16.05.2024. Це велика відповідальність для обох сторін. Кожна стадія партнерства відкриває нові можливості. Завдяки попередній за останні півтора-два роки ми отримали від Кельна багато гуманітарної допомоги, провели численні заходи культурної, спортивної, освітньої спрямованості. Наступна стадія партнерства відкриває для нас можливість більш масштабного фінансування проєктів із відновлення України у післявоєнний період, не полишаючи співпрацю у простіших напрямах», — підкреслив Володимир Міллер.

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