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Масштабні пожежі знищують екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Сьогодні 08:53
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У Дніпрі та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Новости Днепра про Масштабні пожежі знищують екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

У пресслужбі РЦГМ повідомили про збереження надзвичайної (5 класу) пожежної небезпеки. 

Нагадаємо, у зв’язку з аномальною спекою в регіоні оголосили пожежну небезпеку. Вже більше двох тижнів на території Дніпропетровщини зберігається небезпека надзвичайного рівня – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання.

Рекомендується бути уважним та уникати створення займання на будь-яких відкритих територіях, в особливості – на території сухостою. 

Масштабні пожежі в екосистемах Дніпропетровщини

У пресслужбі ДСНС доповіли про виникнення численних пожеж на відкритих територіях Дніпропетровщини, вогнеборці продовжують долати відкритий вогонь у регіоні. 

Новости Днепра про Масштабні пожежі знищують екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Протягом минулої доби, 14 липня, пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 67 виїздів для ліквідації займань на відкритих територіях. 

Ліквідовано 3 лісові пожежі, 2 пожежі на сільгоспугіддях, 50 займань сухої рослинності та 12 пожеж, де осередком було сміття, – зазначили в публікації управління ДСНС у Дніпропетровській області. 

Загальна площа знищених екосистем внаслідок пожеж склала понад 55 гектарів. 

Новости Днепра про Масштабні пожежі знищують екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Вогнеборці попереджають: 

  • не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;
  • не спалювати суху рослинність або сміття;
  • не кидати непогашені недопалки на суху траву;
  • не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, у липні у Дніпрі двічі зафіксували історичний температурний максимум. Також, нещодавно ми писали, що +40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки. 

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Новости Днепра про Масштабні пожежі знищують екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про Масштабні пожежі знищують екосистеми Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпекиРусский

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