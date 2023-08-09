Масштабне відключення води у Дніпрі та Дніпровському районі: коли відновлять водопостачання

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Сьогодні, 9 серпня, у Дніпрі та Дніпровському районі масштабне відключення води.

Усе через проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

с. Камʼянка,

с. Старі Кодаки,

с. Сажівка,

узвозу Близнюківський,

вул. Ганни Швидько,

вул. Григорія Омельченка,

вул. Аеропортівська,

вул. Глиняна,

вул. Аеропорт (Авіаторів),

с. Мирне,

просп. П. Калнишевського, 44, 46, 54, 58, 60, 68,

вул. Б. Хмельницкого, 11А, 1-23,

просп. Слобожанський, 36-56.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси.

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