Масштабне відключення води у Дніпрі та Дніпровському районі: коли відновлять водопостачання - Днепр Инфо
Масштабне відключення води у Дніпрі та Дніпровському районі: коли відновлять водопостачання
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Сегодня 12:08

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Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі та Дніпровському районі: коли відновлять водопостачання

Сьогодні, 9 серпня, у Дніпрі та Дніпровському районі масштабне відключення води.

Усе через проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • с. Камʼянка,
  • с. Старі Кодаки,
  • с. Сажівка,
  • узвозу Близнюківський,
  • вул. Ганни Швидько,
  • вул. Григорія Омельченка,
  • вул. Аеропортівська,
  • вул. Глиняна,
  • вул. Аеропорт (Авіаторів),
  • с. Мирне,
  • просп. П. Калнишевського, 44, 46, 54, 58, 60, 68,
  • вул. Б. Хмельницкого, 11А, 1-23,
  • просп. Слобожанський, 36-56.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі та Дніпровському районі: коли відновлять водопостачання

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси. 

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Новости Днепра про Масштабне відключення води у Дніпрі та Дніпровському районі: коли відновлять водопостачанняУкраїнська

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