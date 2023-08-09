Масштабне відключення води у Дніпрі та Дніпровському районі: коли відновлять водопостачання
Зробіть вдома запаси питної та технічної води!
Сьогодні, 9 серпня, у Дніпрі та Дніпровському районі масштабне відключення води.
Усе через проведення аварійних робіт.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
- с. Камʼянка,
- с. Старі Кодаки,
- с. Сажівка,
- узвозу Близнюківський,
- вул. Ганни Швидько,
- вул. Григорія Омельченка,
- вул. Аеропортівська,
- вул. Глиняна,
- вул. Аеропорт (Авіаторів),
- с. Мирне,
- просп. П. Калнишевського, 44, 46, 54, 58, 60, 68,
- вул. Б. Хмельницкого, 11А, 1-23,
- просп. Слобожанський, 36-56.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси.
Читайте також:
Українська
Комментарии
Новости по теме
Новини Дніпра
Сегодня 11:27
Ви сто відсотків вже бачили цього павучка.
Новини Дніпра
Сегодня 10:39
Учора, 8 серпня, на вулиці Філософській двоє чоловіків розбили скло…
Новини Дніпра
Сегодня 10:00
Важлива інформація!
Новини Дніпра
Сегодня 09:00
"Мінери" знову активізувалися...