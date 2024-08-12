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Масштабна пожежа у багатоповерхівці в Самарському районі у Дніпрі: деталі від ДСНС

Сьогодні 08:46
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В Самарському районі у Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку.

Новости Днепра про Масштабна пожежа у багатоповерхівці в Самарському районі у Дніпрі: деталі від ДСНС

Вчора, 11 серпня, у мережі ширилися дописи з інформацією про пожежу в багатоповерхівці. Попередньо повідомлялося, що займання виникло в Придніпровську. 

Пізніше в пресслужбі ДСНС повідомили, що насправді пожежа виникла в дев’ятиповерхівці, що розташована на вулиці Кирила Осьмака Самарського району у Дніпрі. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку вчора о 16:47. 

Оперативники прибули на місце подіїі та встановили, що вогонь розповсюдився на 8 балконів, розташованих з 5 по 9 поверх у двох під’їздах дев’ятиповерхового будинку. Окрім цього, зайнялось домашнє майно в кімнатах двох помешкань. 

Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. 

Займання ліквідували о 17:33. 

На щастя, загиблих та травмованих немає. 

Про причину загорання не повідомляється.

До робіт залучили 21 рятувальника та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. 

Нагадаємо, у Дніпрі в Шевченківському районі з пожежі у будинку рятували двох чоловіків.

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Новости Днепра про Масштабна пожежа у багатоповерхівці в Самарському районі у Дніпрі: деталі від ДСНСУкраїнська Новости Днепра про Масштабна пожежа у багатоповерхівці в Самарському районі у Дніпрі: деталі від ДСНСРусский

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