Масштабна повітряна тривога: МІГи імітували пуски “Кинджалів”

Масова повітряна тривога тривала близько двох годин.

У п’ятницю, 3 лютого, близько двох годин тривала масштабна повітряна тривога. За повідомленням моніторингових груп, це було пов’язано з вильотом декількох МІГ-31К над територією Білорусі.

Як повідомив журналіст Андрій Смолій, один із літаків здійснив імітаційний пуск ракети “Кинджал”.

Наразі ракетна загроза минула.

Нагадаємо, “Кинджал” – гіперзвуковий ракетний комплекс військ РФ. Такі ракети майже не можливо збити. Востаннє, бойові запуски Кинджалів були 26 січня.

Раніше ми повідомляли, що мешканці Дніпропетровщини можуть почути вибухи.

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