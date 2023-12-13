Масштабна кібератака на “Київстар”: яку версію розглядає Служба безпеки України

У вівторок, 12 грудня, "Київстар" став мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.

Як повідомили в компанії, персональні дані абонентів не скомпрометовані. Фахівці працюють над усуненням наслідків кібератаки для якнайскорішого відновлення зв‘язку та надання сервісів.

У Службі безпеки України повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Зазначається, що одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки. Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі, – повідомили у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Київстар” частково запрацював: коли зв’язок можуть повернути повноцінно.

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