Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Масовий удар по Україні: за 3 години повітряні сили збили 18 ракет

Сьогодні 12:08
просмотров

Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами. 

Новости Днепра про Масовий удар по Україні: за 3 години повітряні сили збили 18 ракет

Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних сил. 

За словами військових, з 7 ранку до 10 години дня ворог випустив 33 ракети. 18 із них вдалося збили силам протиповітряної оборони. 

22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави 

Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, росіяни атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Усього – 16 пусків”.

Вдалося збити:

  • 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  •  5 КР “Калібр”.

На жаль, про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури повідомляють у Волинській, Одеській, Хмельницькій, Кіровоградській областях. В Укренерго повідомили, що вранішню атаку за наслідками можна порівняти з тією, яка була 10 жовтня.

Наразі обмеження енергорпостачання запроваджено в Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Читайте також:

Новости Днепра про Масовий удар по Україні: за 3 години повітряні сили збили 18 ракетУкраїнська

Автор:


#калибр # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25
    новини України
    Вчора 17:16
    Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

    Слава Україні! Слава ЗСУ!

    Російський олігарх намагається зберегти свій бізнес в Україні за допомогою харківського мільярдера
    новини України
    19.10.2022 17:56
    Російський олігарх намагається зберегти свій бізнес в Україні за допомогою харківського мільярдера

    Усім нам добре відомо, що російські олігархи добряче пустили коріння…

    У ГУР розповіли, скільки у рф залишилося ракет та як їх замінюють іранські дрони
    новини України
    18.10.2022 18:54
    У ГУР розповіли, скільки у рф залишилося ракет та як їх замінюють іранські дрони

    Кількість ракет на росії впала до критичного рівня.

    Буданов розповів, коли закінчиться війна та чи застосує рф ядерну зброю
    новини України
    18.10.2022 17:10
    Буданов розповів, коли закінчиться війна та чи застосує рф ядерну зброю

    Він також анонсував значні перемоги ЗСУ на фронті до зими.

    Наверх