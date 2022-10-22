Масовий удар по Україні: за 3 години повітряні сили збили 18 ракет

Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами.

Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних сил.

За словами військових, з 7 ранку до 10 години дня ворог випустив 33 ракети. 18 із них вдалося збили силам протиповітряної оборони.

22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави

Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, росіяни атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Усього – 16 пусків”.

Вдалося збити:

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 КР “Калібр”.

На жаль, про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури повідомляють у Волинській, Одеській, Хмельницькій, Кіровоградській областях. В Укренерго повідомили, що вранішню атаку за наслідками можна порівняти з тією, яка була 10 жовтня.

Наразі обмеження енергорпостачання запроваджено в Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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