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  • Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95: Вілкул та Лукашук попередили про небезпеку

Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95: Вілкул та Лукашук попередили про небезпеку

Сьогодні 14:13
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Зараз на Дніпропетровщині та в деяких інших областях України оголошено повітряну тривогу!

Новости Днепра про Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95: Вілкул та Лукашук попередили про небезпеку

Громадян закликають пройти в укриття, адже ворог запустив ракети.

Про це повідомляють Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, та Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвили. Цілі в Україні невідомі. Не нехтуйте безпекою! – заявив Вілкул.

Новости Днепра про Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95: Вілкул та Лукашук попередили про небезпеку

За словами Лукашука, орієнтовний час підльоту ворожих ракет – 14:15-14:30.

Загроза ракетного удару. Зафіксовано запуск ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту – 14:15-14:30. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях, – написав голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95: Вілкул та Лукашук попередили про небезпеку

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Новости Днепра про Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95: Вілкул та Лукашук попередили про небезпекуУкраїнська

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