Масові “мінування” у Дніпрі: аноніми погрожували підірвати 91 школу, 43 готелі, 38 лікарень та ще понад 100 установ

У Дніпрі аноніми продовжують надсилати до кол-центрів та на електронну пошту СБУ повідомлення про замінування критично важливих об’єктів інфраструктури. За минулу добу встигли "замінувати" 288 локацій.

Так, відповідним службам довелося обстежити всі об’єкти, а це: 14 судових установ, 38 лікарень, 1 аеропорт, 22 торгові центри, 91 заклад загальної середньої освіти, 1 будівлю СБУ, 10 відділів поліції, 8 територіальних центрів комплектування та 43 готелі.

Про це інформує пресслужба міськради Дніпра.

Вибухонебезпечних пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів виявлено не було. Інформація про мінування виявилася хибною.

Нагадаємо, статтею 259 Кримінального кодексу України визначено, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, – карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

У випадку, коли об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я, заклади освіти, або якщо це повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, – карається позбавленням волі від 4 до 8 років.

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