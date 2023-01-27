Масований обстріл Нікопольського району: як минула ніч на Дніпропетровщині

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
За його словами, Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ, випустивши по ній зо півсотні снарядів.
Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.
На щастя, люди неушкоджені. Обстеження територій, що потрапили під обстріл, триває.
Більше ворожих атак по громадам Дніпропетровщини не зафіксовано. Спокійної п‘ятниці, – зазначив Микола Лукашук.
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