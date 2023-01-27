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Масований обстріл Нікопольського району: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 10:00
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Сьогодні вночі російські окупанти тероризували Нікопольщину майже 12 годин.

Новости Днепра про Масований обстріл Нікопольського району: як минула ніч на Дніпропетровщині

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ, випустивши по ній зо півсотні снарядів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

На щастя, люди неушкоджені. Обстеження територій, що потрапили під обстріл, триває.

Більше ворожих атак по громадам Дніпропетровщини не зафіксовано. Спокійної п‘ятниці, – зазначив Микола Лукашук.

Новости Днепра про Масований обстріл Нікопольського району: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Масований обстріл Нікопольського району: як минула ніч на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Масований обстріл Нікопольського району: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

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