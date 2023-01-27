Масований обстріл Нікопольського району: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні вночі російські окупанти тероризували Нікопольщину майже 12 годин.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ, випустивши по ній зо півсотні снарядів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

На щастя, люди неушкоджені. Обстеження територій, що потрапили під обстріл, триває.

Більше ворожих атак по громадам Дніпропетровщини не зафіксовано. Спокійної п‘ятниці, – зазначив Микола Лукашук.

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