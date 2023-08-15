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Масована атака: над Дніпропетровщиною сили ППО збили 7 крилатих ракет

Сьогодні 08:21
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Сьогодні вночі росіяни атакували Україну ракетами.
Новости Днепра про Масована атака: над Дніпропетровщиною сили ППО збили 7 крилатих ракет

Фото умовне.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, всього було випущено 28 крилатих ракет різних типів:

  • 4 крилаті ракети Х-22;
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети «Калібр».

Сили ППО знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Над Дніпропетровщиною наші захисники з ПвК “Схід” збили 7 крилатих ракет Х-101/555.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Велика вдячність оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555, – написав він.

На жаль, маємо і влучання. У Дніпрі та Луцьку росіяни вдарили по промисловим підприємствам, у Львові одна із ракет прилетіла у двір дитячого садка, а уламки російського залізяччя попадали на приватні будинки. Є постраждалі та загиблі. Деталі тут.

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Новости Днепра про Масована атака: над Дніпропетровщиною сили ППО збили 7 крилатих ракетУкраїнська

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