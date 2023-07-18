Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

У ніч на 18 липня Одесу масовано атакували з моря. Спочатку росіяни направили на місто безпілотники, а під час другої хвилі випустили шість ракет. Понад 20 безпілотників та всі Калібри знищила ППО.
У результаті нічної атаки уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об’єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель. Одна людина дістала поранення. Це літній чоловік, який на момент атаки був у своєму будинку. Наразі він у лікарні.
У повітряному командуванні Південь зазначили, що росіяни атакували місто в декілька хвиль, щоб виснажити українську ППО.
ОК “Південь” також опублікувало фото пошкоджень. Як бачимо, понівечені церква, ресторани, приватні будинки та готель.
Як повідомили в пресслужбі Повітряних сил, усього цієї ночі сили ППО знищили 38 цілей. Частину безпілотників збили на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині.
Читайте також:
Автор:
Ця ніч на Дніпропетровщині виявилася тривожною.
У ніч на 14 липня область масово атакували безпілотниками та…
Сьогодні, 3 липня, російські війська атакували безпілотниками Суми.
Дякуємо нашим захисникам!