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  • Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Сьогодні 10:17
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Цієї ночі в Одесі було гучно.

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

У ніч на 18 липня Одесу масовано атакували з моря. Спочатку росіяни направили на місто безпілотники, а під час другої хвилі випустили шість ракет. Понад 20 безпілотників та всі Калібри знищила ППО. 

У результаті нічної атаки уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об’єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель. Одна людина дістала поранення. Це літній чоловік, який на момент атаки був у своєму будинку. Наразі він у лікарні. 

У повітряному командуванні Південь зазначили, що росіяни атакували місто в декілька хвиль, щоб виснажити українську ППО.

ОК “Південь” також опублікувало фото пошкоджень. Як бачимо, понівечені церква, ресторани, приватні будинки та готель.

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Як повідомили в пресслужбі Повітряних сил, усього цієї ночі сили ППО знищили 38 цілей. Частину безпілотників збили на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині. 

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Новости Днепра про Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)Українська

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