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Масована атака дронів на Дніпро: є руйнування та поранені

Сьогодні 08:30
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В ніч на 9 листопада російська армія направила на Дніпропетровщину дрони-камікадзе. П‘ять дронів нашим силам ППО вдалося успішно ліквідувати. На жаль, не обійшлося без влучань та поранених.

Новости Днепра про Масована атака дронів на Дніпро: є руйнування та поранені

Ворожі БПЛА влучили у логістичне підприємство.

Новости Днепра про Масована атака дронів на Дніпро: є руйнування та поранені

“Є постраждалі – це четверо осіб, яких врятували ДСНС-ники. Наразі люди перебувають в лікарні. Рятувальники загасили пожежу, що охопила близько 3 тисяч метрів квадратних”, – повідомив Микола Лукашук.

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Новости Днепра про Масована атака дронів на Дніпро: є руйнування та пораненіУкраїнська Новости Днепра про Масована атака дронів на Дніпро: є руйнування та пораненіРусский

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