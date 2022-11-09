Масована атака дронів на Дніпро: є руйнування та поранені

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“Є постраждалі – це четверо осіб, яких врятували ДСНС-ники. Наразі люди перебувають в лікарні. Рятувальники загасили пожежу, що охопила близько 3 тисяч метрів квадратних”, – повідомив Микола Лукашук.
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