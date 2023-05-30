Масована атака безпілотників на москву: що відомо

Уранці 30 травня у москві відбувається щось дивне - повідомляють про атаку безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами мера столиці рф Сергія Собяніна, кілька будівель отримали «незначні ушкодження».

Сьогодні вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста знаходяться на місцях подій. Вони з’ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. З метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено заходи щодо евакуації мешканців кількох під’їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА. Одразу після закінчення роботи спеціальних служб мешканці зможуть повернутися до своїх квартир, – розповів Собянін.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, 13 безпілотників нібито було збито на підльоті до Москви (Рублівка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва), а ще 3 – влучили у житлові будинки (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова).

Губернатор Підмосков’я підтвердив, що біля російської столиці «працювала ППО».

Російські пропагандисти також встигли повідомити, що у московській поліції після ударів БПЛА було оголошено план “Тайфун”, коли особовий склад залучають до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Міноборони рф відреагувало на атаку. Традиційно російське Міністерство оборони звинуватило Україну у нальоті дронів. Там підрахували, що всього під час атаки було залучено 8 (хоча росЗМІ повідомляли про більшу кількість) безпілотників літакового типу. Всі вони, як стверджують в Міноборони рф, були знищені.

Зі свого боку Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував ранкову атаку безпілотників на Москву, зазначивши, що “не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців”.

Вони хочуть повернутися до своїх творців і відповідним чином поставити запитання: “А навіщо ви відправляєте нас [бити] по дітях України, по Києву і так далі? І другий аспект важливий. Всі люди, які вважають, що можуть грати в односторонню гру, що можна буде руйнувати іншу суверенну державу абсолютно безкарно… Після 15 місяців вони не зрозуміли, що 14-го року у них не буде? Ніякого підписання лінії поділу… Кожен із них відповідатиме в повному обсязі, – заявив Подоляк.

Також нагадаємо, що раніше ми писали, що вчора після чергового ракетного терору росіян начальник ГУР Буданов заявив, що “наша відповідь не забариться”.

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