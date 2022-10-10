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Масова ракетна атака на Дніпро: що відомо про наслідки

Сьогодні 09:53
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Зранку 10 жовтня Дніпро атакували ракетами.

Новости Днепра про Масова ракетна атака на Дніпро: що відомо про наслідки

Зранку Дніпро чув серію потужних вибухів. Прильоти в місті підтвердив міський голова Борис Філатов. Він закликає залишатися в укриттях, є загроза повторних вибухів. 

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє, що внаслідок ракетних атак є постраждалі та загиблі. Подробиці будуть потім, на місцях працюють екстрені служби. 

Новости Днепра про Масова ракетна атака на Дніпро: що відомо про наслідки

Мешканці Дніпра публікують наслідки прильотів. У людей повибивало вікна, відомо про сильні пошкодження дорожньої полоси в одному з районів міста. Постраждав громадський транспорт. 

Новости Днепра про Масова ракетна атака на Дніпро: що відомо про наслідки

Новости Днепра про Масова ракетна атака на Дніпро: що відомо про наслідки

Новости Днепра про Масова ракетна атака на Дніпро: що відомо про наслідкиУкраїнська

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