Масова ракетна атака на Дніпро: що відомо про наслідки

Зранку Дніпро чув серію потужних вибухів. Прильоти в місті підтвердив міський голова Борис Філатов. Він закликає залишатися в укриттях, є загроза повторних вибухів.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє, що внаслідок ракетних атак є постраждалі та загиблі. Подробиці будуть потім, на місцях працюють екстрені служби.
Мешканці Дніпра публікують наслідки прильотів. У людей повибивало вікна, відомо про сильні пошкодження дорожньої полоси в одному з районів міста. Постраждав громадський транспорт.Яна Юхименко
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