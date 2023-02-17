Машину “Міс Україна Всесвіт-2021” з Дніпра обстріляли: несподівана розв’язка історії (ВІДЕО)

Анна Неплях поділилася історією про те, як в неї "стріляли", але розв'язка здивувала.

16 лютого стало відомо, що машину “Міс України-Всесвіт” Анни Неплях обстріляли. Дівчина опублікувала сторіс і своєму Instagram, де розповіла, що з нею сталася дивна історія. Вона їхала на своїй машині по Києву та зненацька почула звук схожий на постріл. Модель злякалася, а потім побачила, що заднє скло авто потріскалося та розбилося.

Дівчина пожартувала, що її машина тепер кабріолет та зазначила, що це не зіпсує їй плани на день.

Неплях стала “героїнею кримінальних хронік”, бо ЗМІ підхопили цю історію та написали про те, що машину відомої моделі обстріляли. Через декілька годин Анна розповіла, що сталося насправді.

За словами Анни, після резонансу в ЗМІ їй почали телефонувати правоохоронці, які хотіли дізнатися подробиці інциденту. Втім, як виявилося, дівчину налякав .. камінь.

Неплях розповіла, що близько зранку вона їхала на бульварі Лесі Українки в Києві, та збиралася розвертатися, але почула звук, схожий на постріл. Після цього Анна помітила, що заднє скло її машини розбите. Згодом воно розсипалось. Приїхавши додому, в машині Анна знайшла камінь, який скоріше за все, і пошкодив її авто.

Окрім того, що на мене впало з неба, в мене пояснень немає, – каже Анна.

Анна подякувала правоохоронцям, які хвилювалися за неї та телефонували, щоб розібратися в справі.

Той самий камінь, який наробив лиха.

Більш детальна розповідь у відео:

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