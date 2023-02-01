Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Машинами був заставлений весь двір: у середмісті Дніпра зі скандалом ліквідували стихійну парковку

Машинами був заставлений весь двір: у середмісті Дніпра зі скандалом ліквідували стихійну парковку

Сьогодні 12:21
просмотров

У середмісті Дніпра з-під вікон виганяли водіїв, які заставили машинами все подвір’я.

Новости Днепра про Машинами був заставлений весь двір: у середмісті Дніпра зі скандалом ліквідували стихійну парковку

У дворі на вулиці Січових Стрільців ліквідували стихійну парковку, яку облаштували водії посеред подвір’я.

За словами місцевих мешканців, машинами був заставлений весь двір та навіть виїзди з нього. Тому дніпряни звернулися до інспекторів з паркування.

Про це йдеться на сторінці Єдиного паркувального простору.

Коли інспектори приїхали на місце, то зустріли власників авто, які були впевнені в тому, що можуть залишати свої авто посеред подвір’я та блокувати проїзди. Вони не реагували на роз’яснення та заважали інспекторам працювати.

Пізніше на місце викликали патрульних, які оштрафували власників припаркованих авто та нагадали їм правила дорожнього руху.

Новости Днепра про Машинами був заставлений весь двір: у середмісті Дніпра зі скандалом ліквідували стихійну парковку

Новости Днепра про Машинами був заставлений весь двір: у середмісті Дніпра зі скандалом ліквідували стихійну парковку

Читайте також:

Новости Днепра про Машинами був заставлений весь двір: у середмісті Дніпра зі скандалом ліквідували стихійну парковкуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де покататися на санчатах у Дніпрі: ТОП безкоштовних локацій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:04
    Де покататися на санчатах у Дніпрі: ТОП безкоштовних локацій

    У Дніпрі за ніч випало кілька сантиметрів снігу. Найближчими днями…

    СБУ проводить обшуки у бізнесмена із Дніпра та ексочільника МВС: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    СБУ проводить обшуки у бізнесмена із Дніпра та ексочільника МВС: що відомо

    Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України разом з іншими…

    У Дніпрі можна залишити побажання ворогам на знищеному БТР (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:11
    У Дніпрі можна залишити побажання ворогам на знищеному БТР (ФОТО)

    Дніпрян запрошують залишити послання до росіян на знищеному БТР.

    Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:40
    Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах

    У Дніпрі сьогодні, 1 лютого, пішов снігопад. Розповідаємо, чи є…

    Наверх