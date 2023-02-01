Машинами був заставлений весь двір: у середмісті Дніпра зі скандалом ліквідували стихійну парковку

У середмісті Дніпра з-під вікон виганяли водіїв, які заставили машинами все подвір’я.

У дворі на вулиці Січових Стрільців ліквідували стихійну парковку, яку облаштували водії посеред подвір’я.

За словами місцевих мешканців, машинами був заставлений весь двір та навіть виїзди з нього. Тому дніпряни звернулися до інспекторів з паркування.

Про це йдеться на сторінці Єдиного паркувального простору.

Коли інспектори приїхали на місце, то зустріли власників авто, які були впевнені в тому, що можуть залишати свої авто посеред подвір’я та блокувати проїзди. Вони не реагували на роз’яснення та заважали інспекторам працювати.

Пізніше на місце викликали патрульних, які оштрафували власників припаркованих авто та нагадали їм правила дорожнього руху.

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