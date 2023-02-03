Машина рикші та з мультгероями на кузові: ТОП-5 незвичайних авто, які їздять Дніпром (ФОТО)

Щодня на дороги Дніпра виїжджає кількасот автомобілів. Всі вони зовні «оформлені» практично однаково: у спокійній кольоровій гамі, частіше темних або сірих відтінків, та й виглядають вони цілком звичної форми: седани, хетчбеки, універсали чи купе. Але є й такі власники авто, які хочуть виділятися, пересуваючись своєю машиною: якщо не формою, то кольором чи різними «аксесуарами».

Журналісти dnepr.info зібрали добірку незвичайних машин, які можна зустріти на дорогах Дніпра.

Цей автомобіль зі складною назвою Vio avto evA-2 виробляють у Китаї. Їздить він на електричному двигуні. Перші такі рожеві машинки з’явилися на дорогах Дніпра та України у 2018 році. Машина відрізняється невеликими габаритами. Її довжина лише 2,4 метра, ширина 1,2 метра, а маса 435 кг. При цьому поміститися в ньому можуть 4 особи. Максимальна швидкість авто – 45 км/год. Заряджати можна від звичайної розетки, а запас ходу становить 150 км.

Наступний експонат їздить на трьох колесах і виготовили його в Індії. Називається машина Tuktuk bajaj. Він на електричному ходу, важить лише 360 кг. Яка максимальна швидкість, на скільки вистачає заряду – невідомо. Але виробник авторикші запевняє, що машина може перевозити 3-4 особи. В Індії використовується як таксі.

Це звичайний автомобіль Mitsubishi Lancer 10, але пофарбований він у оригінальний колір, за що і потрапив у нашу добірку.

А це – BMW, хоча одразу й складно визначити, що це за марка. Один бік машини чорний, другий – обклеєний наклейками з різними мультяшними героями, що робить авто дуже помітним на дорозі.

Жигулі «копійка» привертають увагу своїм величезним спойлером на багажнику та малюнками на кузові.

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