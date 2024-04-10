Марсіанський “кратер” у Кривому Розі: з’явилися дивовижні фото гігантського провалля на місці рудника

Марсіанський "кратер", який раптово утворився у Кривому Розі показали з висоти пташиного польоту

Провалля в Кривому Розі, відео якого шокувало всю мережу декілька тижнів тому, показали з висоти пташиного польоту. На світлинах до та після добре видно розмір діри, яка утворилася на місці старого рудника.

Фото показав криворізький блогер Анатолій Новак.

Насправді такі діри часто з’являються навесні, оголюючи підземні камери, де видобували руду ще 70 років тому. Втім розміри цього провалля, яке раптово виникло посеред промзони, дивують.

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