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Маршрути зміняться, а деякі трамваї не курсуватимуть: як у Дніпрі 23 липня працюватиме громадський транспорт

Сьогодні 09:19
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У неділю, 23 липня, на дніпрян чекають деякі зміни в роботі громадського транспорту. Це пов'язано, зокрема, з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київська у напрямку просп. Нігояна.

Новости Днепра про Маршрути зміняться, а деякі трамваї не курсуватимуть: як у Дніпрі 23 липня працюватиме громадський транспорт

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра. 

Так, зміни внесено в роботу таких автобусних маршрутів: 

– № 146Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;

– №157А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

– № 156, № 156А, № 90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;

– № 75К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Крім того, трамвай №15 не курсуватиме.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

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Новости Днепра про Маршрути зміняться, а деякі трамваї не курсуватимуть: як у Дніпрі 23 липня працюватиме громадський транспортУкраїнська Новости Днепра про Маршрути зміняться, а деякі трамваї не курсуватимуть: як у Дніпрі 23 липня працюватиме громадський транспортРусский

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