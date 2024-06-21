Маршрут потягу з Дніпра до Польщі тимчасово змінився

Укрзалізниця змінила маршрут потягу з Дніпра до Польщі.

23 червня розпочинаються ремонтні роботи на польській станції “Хелм”, через що “Укрзалізниця” змінила маршрут трьох поїздів, серед яких потяг №120 Хелм – Дніпро.

Потяг з Дніпра їхатиме лише до польської прикордонної станції “Дорогуськ” замість “Хелму”, відстань між якими складає всього 25 км.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді “Укрзалізниці”. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції “Дорогуськ” наступним чином:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорогуськ прибуватиме на станцію Дорогуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорогуська о 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорогуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорогуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорогуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Водночас поїзди №67/68 Київ — Варшава — Київ, ⁠№19/20, Київ — Хелм — Київ, ⁠№119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ не зазнають жодних змін. Вони та пересадні поїзди до та з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

Про відновлення нормального режиму роботи повідомлять додатково.