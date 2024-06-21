Маршрут потягу з Дніпра до Польщі тимчасово змінився

23 червня розпочинаються ремонтні роботи на польській станції “Хелм”, через що “Укрзалізниця” змінила маршрут трьох поїздів, серед яких потяг №120 Хелм – Дніпро.
Потяг з Дніпра їхатиме лише до польської прикордонної станції “Дорогуськ” замість “Хелму”, відстань між якими складає всього 25 км.
Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді “Укрзалізниці”. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції “Дорогуськ” наступним чином:
Водночас поїзди №67/68 Київ — Варшава — Київ, №19/20, Київ — Хелм — Київ, №119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ не зазнають жодних змін. Вони та пересадні поїзди до та з Варшави курсуватимуть як зазвичай.
Про відновлення нормального режиму роботи повідомлять додатково.
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