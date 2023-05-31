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  • Мама впала з ліжка та знепритомніла: у Дніпрі допомогли наляканому 10-річному хлопчику

Мама впала з ліжка та знепритомніла: у Дніпрі допомогли наляканому 10-річному хлопчику

Сьогодні 14:15
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Хлопчик зателефонував до поліції, бо його мамі стало зле.

Новости Днепра про Мама впала з ліжка та знепритомніла: у Дніпрі допомогли наляканому 10-річному хлопчику

У неділю, 28 травня, до патрульних звернувся наляканий хлопчик, який розповів, що його мама впала з ліжка і вдарилася головою об батарею. 

Жінка знепритомніла, тому 10-річний малюк викликав швидку та патрульних. Він розповів, що раніше мама казала саме так зробити, якщо їй колись стане зле. 

 
Через декілька хвилин на місце прибули патрульні та швидка. Хлопчик провів медиків та інспекторів до своєї квартири. Усередині помешкання вони побачили жінку, яка лежить без свідомості на підлозі. Медики негайно почали надавати їй першу допомогу, а один із патрульних тримав її, оскільки жінку судомило.
 
Жінку ушпиталили до лікарні, а хлопчика заспокоїли та відвезли до лікарні на час, поки маму будуть обстежувати. 
 
 

Нагадаємо, раніше рятувальники допомогли щенятам, які впали до колодязя. 

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Новости Днепра про Мама впала з ліжка та знепритомніла: у Дніпрі допомогли наляканому 10-річному хлопчикуУкраїнська

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