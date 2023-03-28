Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

Багатодітна мама мешкала з новонародженим немовлям в землянці.

36-річна Антоніна родом з Кривого Рогу, але останні сім років мешкала в Києві, де нещодавно народила сина. Після народження дитини, жінку разом з малюком перевели до реабілітаційного центру в Полтаві, з якого вона потім втекла. Про це повідомляє ТСН.

Жінка каже, що її не влаштовував лікарняний розпорядок дня та заборона на користування телефоном. Тому вона втекла назад до Києва, де живе в землянці разом з безхатьками. Антоніна розповіла, що має трьох дітей. 13-річна дочка живе з татом, який працює далекобійником за кордоном, а 6-річного сина в неї забрала мачуха та віддала хлопчика своїй рідній доньці, у якої немає дітей.

Антоніна змалечку жила в дитячому будинку, але у два роки її до себе забрала мачуха, з якою вони ніколи не ладнали.

Народивши житини, вона разом з немовлям жила в землянці без води та в повній антисанітарії. Коли місцеві мешканці приносили її гарячу воду, то вона готувала сину кашу. А помешкання опалювали буржуйкою.

Днями соціальні працівники забрали малюка в Антоніни. За словами соцробітників, до дитини неможливо було підійти через сморід. За хлопчиком ніхто не доглядав та в нього були проблеми зі здоров’ям.

Тепер жінка за декілька місяців має знайти роботу та житло, якщо хоче повернути свого сина.

Користувачі мережі захищають жінку, адже вона не кинула дитину та намагалася створити хоч якісь умови для життя.

Читайте також:

Українська

Автор: