Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

Сьогодні 10:32
просмотров

Багатодітна мама мешкала з новонародженим немовлям в землянці.

Новости Днепра про Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

36-річна Антоніна родом з Кривого Рогу, але останні сім років мешкала в Києві, де нещодавно народила сина. Після народження дитини, жінку разом з малюком перевели до реабілітаційного центру в Полтаві, з якого вона потім втекла. Про це повідомляє ТСН.

Жінка каже, що її не влаштовував лікарняний розпорядок дня та заборона на користування телефоном. Тому вона втекла назад до Києва, де живе в землянці разом з безхатьками. Антоніна розповіла, що має трьох дітей. 13-річна дочка живе з татом, який працює далекобійником за кордоном, а 6-річного сина в неї забрала мачуха та віддала хлопчика своїй рідній доньці, у якої немає дітей.

Новости Днепра про Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

Антоніна змалечку жила в дитячому будинку, але у два роки її до себе забрала мачуха, з якою вони ніколи не ладнали.

Народивши житини, вона разом з немовлям жила в землянці без води та в повній антисанітарії. Коли місцеві мешканці приносили її гарячу воду, то вона готувала сину кашу. А помешкання опалювали буржуйкою. 

Днями соціальні працівники забрали малюка в Антоніни. За словами соцробітників, до дитини неможливо було підійти через сморід. За хлопчиком ніхто не доглядав та в нього були проблеми зі здоров’ям. 

Новости Днепра про Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

Тепер жінка за декілька місяців має знайти роботу та житло, якщо хоче повернути свого сина. 

Користувачі мережі захищають жінку, адже вона не кинула дитину та намагалася створити хоч якісь умови для життя. 

Новости Днепра про Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

Новости Днепра про Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в Києві

Читайте також:

Новости Днепра про Мама трьох дітей з Кривого Рогу мешкала з новонародженим немовлям в землянці в КиєвіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Покосився наче Пізанська вежа: мешканці 12 кварталу просять демонтувати аварійний дитячий майданчик
    Новини Дніпра
    Вчора 15:48
    Покосився наче Пізанська вежа: мешканці 12 кварталу просять демонтувати аварійний дитячий майданчик

    Матусі шукають допомоги.

    У Дніпрі батьки просять відновити офлайн навчання в школах та садочках: поширюють петицію
    Новини Дніпра
    26.03.2023 19:01
    У Дніпрі батьки просять відновити офлайн навчання в школах та садочках: поширюють петицію

    Батьки дніпровських школярів пропонують відновити очне навчання в закладах освіти.

    У Дніпрі за добу на світ з’явилося 20 немовлят: трьох народили переселенки
    Новини Дніпра
    24.03.2023 13:30
    У Дніпрі за добу на світ з’явилося 20 немовлят: трьох народили переселенки

    Життя переможе!

    У Дніпрі підлітки розтрощили подвір’я дитячого садочку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    24.03.2023 13:14
    У Дніпрі підлітки розтрощили подвір’я дитячого садочку (ФОТО)

    У Дніпрі підлітки тероризують місцевий дитсадок.

    Наверх