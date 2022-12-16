Мама померла, дитину ще шукають під завалами: кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла

Кількість загиблих внаслідок ранкового удару збільшилася.

Під час ранкової ракетної атаки було влучання в житловий будинок в Кривому Розі. Загинуло двоє людей, ще вісьмох доправили до лікарень.

Жінку, яка залишалася під завалами будинку в Кривому Розі знайшли мертвою. Раніше рятувальники знайшли тіло її чоловіка, про це пише місцеве видання Свої.

Жінку завадило плитами на першому поверсі. Зараз рятувальники шукають її маленьку дитину.

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