Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мама померла, дитину ще шукають під завалами: кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла

Мама померла, дитину ще шукають під завалами: кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла

Сьогодні 17:29
просмотров

Кількість загиблих внаслідок ранкового удару збільшилася.
Новости Днепра про Мама померла, дитину ще шукають під завалами: кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зросла

 

Під час ранкової ракетної атаки було влучання в житловий будинок в Кривому Розі. Загинуло двоє людей, ще вісьмох доправили до лікарень. 

Жінку, яка залишалася під завалами будинку в Кривому Розі знайшли мертвою. Раніше рятувальники знайшли тіло її чоловіка, про це пише місцеве видання Свої.

Жінку завадило плитами на першому поверсі. Зараз рятувальники шукають її маленьку дитину. 

Читайте також:

Новости Днепра про Мама померла, дитину ще шукають під завалами: кількість загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу зрослаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зеленська відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:02
    Зеленська відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу

    Олена Зеленська прокоментувала удар по рідному місту.

    Область була повністю знеструмлена: що зараз зі світлом на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:11
    Область була повністю знеструмлена: що зараз зі світлом на Дніпропетровщині

    Після ранкового обстрілу вся область була знеструмлена.

    У небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили 10 російських ракет
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:02
    У небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили 10 російських ракет

    Сьогодні, 16 грудня, росіяни знову завдали по Україні масованого ракетного…

    Можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефон: де у Дніпрі знайти Пункт незламності
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:29
    Можна зігрітися, випити чаю, зарядити телефон: де у Дніпрі знайти Пункт незламності

    Через масований ракетний удар більшість областей України залишилися без світла.

    Наверх