Малюнки карикатуриста з Дніпра в Франції перетворили на передвиборчий мультфільм (ВІДЕО)

Карикатури художника з Дніпра перетворили у мультфільм та транслюють по всій Європі.

Карикатури художника з Дніпра перетворили на мультфільм. Як повідомив сам митець Олександр Дубовський, відео, створене за його малюнками, щодня транслюють на аудиторію у понад 400 млн людей.

Мультфільм присвячений майбутнім виборам до Європейського парламенту. Про це автор мультфільму повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів Олександр, анімація стосується європейського курсу України, її очікувань та надій. Тривалість мультфільму – усього 27 секунд. Однак за такий короткий час пильні глядачі можуть зрозуміти наскільки майбутні зміни є важливими.

Ролик транслюється щодня протягом 10 днів на Euronews для 430 мільйонів людей 7 мовами. “І це транслюватиметься в соціальних мережах euronews зі згадкою імені автора. Дякую особисто Ромену Кайлу та всій команді!”, – написав Дубовський.

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