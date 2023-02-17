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  • Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам’янський у Дніпрі

Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам’янський у Дніпрі

Сьогодні 12:33
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Більшість житлових масивів Дніпра – досить «молоді» і з'явилися у місті лише у другій половині 1980-х років. Серед них – Ломівській та Кам'янській. Спочатку вони замислювалися як «своя Венеція», але реальність внесла своє коригування у плани архітекторів та інженерів. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав цей район, коли його тільки-но почали забудовувати.

Новости Днепра про Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам'янський у Дніпрі

Близько 40 років тому Дніпро інтенсивно забудовувалося новими житловими масивами. Частина вже «функціонувала», частина – добудовувалась. На початку 1980-х багато нових будинків з’явилося на лівому березі Дніпра.

У 1985 році на місці старовинних робочих селищ Ломівка та Кам’янка почали будувати два нові житлові масиви, об’єднати які вирішили однією назвою «Фрунзенський –1» та «Фрунзенський -2», але у 2015 році територіям повернули їх історичні назви «Ломівський та «Кам’янський» відповідно. Розділені вони проїжджою частиною.

Новости Днепра про Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам'янський у Дніпрі

На житловому масиві планували створити мережу штучних каналів, які стали б його «родзинкою». Кожен канал повинен був бути глибиною до 6 метрів та мав бути з’єднаний із річкою. Призначалися вони насамперед зниження рівня грунтових вод, тоді як у другу чергу повинні були стали місцем відпочинку місцевих жителів. Забудовувався житловий масив в основному 9,12 та 16 поверховими будинками. Фасади будинків фарбували в блакитний і червоно-коричневий колір, щоб підкреслити близькість району до води та лісового масиву.

Новости Днепра про Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам'янський у Дніпрі

За задумом інженерів-проектувальників, Ломівський та Кам’янський мали стати свого роду «Венецією» у Дніпрі, де будинки стоять на суші, а з балкона можна було б побачити плаваючу каналом людину на човні, але плани залишилися на папері.

Новости Днепра про Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам'янський у Дніпрі

Будівництво першої черги тривало два роки. Із запланованої кількості каналів було створено лише один, який сьогодні є улюбленим місцем відпочинку для місцевих жителів. Також у цьому районі є невеликий ліс. До повномасштабного вторгнення на житловому масиві планували облаштувати набережну, але поки що реалізація ідеї зупинена.

Новости Днепра про Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам'янський у Дніпрі

 

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка, Володимир Рязанов

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Новости Днепра про Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам'янський у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Мали стати місцевою «Венецією»: як будувалися житлові масиви Ломівський та Кам'янський у ДніпріРусский

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