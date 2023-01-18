Маленький коргі та вівчарка в черевичках: історія собачок, які шукали людей під завалами будинку у Дніпрі

Колег кінологів, які допомагали шукати загиблих під завалами будинку в Дніпрі, у рідному Павлограді відмовлялися вести в маршрутках.

Вчора завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання російської ракети в Дніпрі. Шукати людей допомагали собаки та кінологи з Павлоградського кінологічного загону “Антарєс”. Двох волонтерок якого декілька тижнів тому не пустили до салону павлоградської маршрутки разом з собаками, коли ті їхали з тренування.

Деталі про чотирилапих рятувальників розповіла Світлана Юкіш.

Коргі Елтон та вівчарка Пуля – одні із тих, хто допомагав розшукувати людей під завалами багатоповерхівки. Кінологи тільки повернулися з виїзду на сході, де також допомагали військовим в пошуках.

Власниця собак – волонтерка Марія Романова.

Зазначається, що саме дівчину та її колег кілька тижнів тому не пустили до маршрутки із своїми собаками, які поверталися з тренування. Тоді водій маршрутки почав лаятись на волонтерок й всіляко ображати їх.

Марії було 14 років, коли в неї з’явився коргі Елтон. З перших днів вона почала займатися у Павлоградському пошуково – рятувальному кінологічному загоні «Антарєс». Коли Елтону

виповнилося 14 місяців, почалися тренування з пошуку людей в завалах та лісі.

Зараз Елтонові 3,5 роки. Він має атестацію з пошуково – рятувальної праці і наразі бере участь у пошукових операціях по всій Україні. Крім коргі, у дівчини є ще малінуа Пуля. Собаці два роки.

14 січня 2023 року Маша, Елтон і Пуля брали участь у пошуку живих людей та тіл загиблих у Дніпрі на завалах зруйнованого ракетою будинку.

Загін працює на волонтерських засадах. Якщо у вас є бажання допомогти собакам та їх власникам – усі інформація на скріншоті.

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