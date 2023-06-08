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Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

Сьогодні 10:34
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Якщо ви давно мріяли про справжнього вусатого друга - то ви знайшли його.

Новости Днепра про Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

Маленька шотландська висловуха киця шукає свою родину.

Порода – Скотіш фолд. Народилася 19 квітня.

Новости Днепра про Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

Киця дуже ласкава і контактна – тому хороша компанія на вечір вам гарантована. До того ж вусата вихована та привчена до лотка.

Новости Днепра про Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

Новости Днепра про Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

Якщо ці неймовірні очі та маленький (поки) хвіст зачарували вас – клікайте сюди та скоріше забирайте це чудо до себе у родину!

Новости Днепра про Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

Маленька принцеса та її мама!

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Новости Днепра про Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родинуУкраїнська

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