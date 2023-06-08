Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

Якщо ви давно мріяли про справжнього вусатого друга - то ви знайшли його.

Маленька шотландська висловуха киця шукає свою родину.

Порода – Скотіш фолд. Народилася 19 квітня.

Киця дуже ласкава і контактна – тому хороша компанія на вечір вам гарантована. До того ж вусата вихована та привчена до лотка.

Якщо ці неймовірні очі та маленький (поки) хвіст зачарували вас – клікайте сюди та скоріше забирайте це чудо до себе у родину!

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