Майже як в “Хрещеному батьку”: на Дніпропетровщині до 7 років засудили кримінальну сім’ю

На Дніпропетровщині винесли вирок батьку та сину, які займалися розбоєм.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

На Дніпропетровщині засудили справжню кримінальну сім’ю. Так, батько та син скоїли серію розбійних нападів в Новомосковському та Синельниківському районах. Усе сталося ще на початку 2020 року, але вирок винесли тільки зараз.

До справи вони підходили професіонально. Спочатку збирали інформацію про потенційних жертв, дізнавалися про наявність охорони, думали про конспірацію. Злочинці в балаклавах вдиралися до приватних будинків, погрожували людям зброєю та обіцяли вбити, якщо не отримають гроші та цінності. Отримавши бажане, вони втікали з місця злочину.

Втім, одного разу вони “спалилися” та потрапили до рук правоохоронців. Під час затримання у них вилучили гранату та зброю. У суді розбійники свою вину повністю визнали,

Розбійники у суді свою вину визнали. Їх засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про затримання банди-викрадачів, яка катувала людей.

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