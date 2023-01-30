Майже весна: у Дніпрі на Перемозі на каштанах з’явилися бруньки

Цього року видалася аномально тепла зима.

Це помітно і по природі, наприклад, частенько на вулиці або в квартирі можна зустріти комах, які у цей час мають “спати”.

Також рослини реагують на теплу погоду. Так, на житловому масиві Перемога на проспекті Героїв на каштанах з’явилися бруньки.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Будемо сподіватися, що це не нашкодить деревам і навесні ми зможемо насолоджуватися цвітом каштанів.

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